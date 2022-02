Myndighed får kritik for forældet vaccineinformation

Flere forskere retter kritik af Sundhedsstyrelsen for at give forkert information på sin hjemmeside om coronavacciner til børn.

Et andet sted står der, at der kun er ”få tilfælde, hvor personer bliver smittet med covid-19 på trods af vaccination”.

- Vi ved, at vaccinerne er meget effektive og giver en god beskyttelse mod at blive smittet med covid-19.

Men styrelsens argumenter tager ikke højde for omikronvariantens indtog, og i et spørgsmål/svar-afsnit om vaccination af børn står der blandet andet:

Også Anton Pottegård, der er professor på Syddansk Universitet i brug af medicin, finder formuleringerne problematiske.

- Oplysninger, der er to måneder gamle, er under en pandemi at betragte som oldnordiske, og det gælder særligt her, hvor det taler ind i den virkelighed, der var før omikron.

- Det efterlader forældre i en underlig situation, hvor de ikke kan bruge informationen fra Sundhedsstyrelsen til at træffe deres valg ud fra. Det synes jeg, er uheldigt, siger han til avisen.

Der står på Sundhedsstyrelsens side om børnevaccination, at den senest blev senest opdateret 26. november 2021.

Sundhedsstyrelsen har flere gange sagt, at den vil indhente ny viden og genbesøge sine argumenter for at tilbyde en vaccine til børn mellem 5 og 11 år, efter at omikron er blevet den dominerende variant.