Fisk fra vandløb holder sig under grænseværdier for flourstof

I 27 vandløb er der taget prøver fra fisk. Alle prøverne var under PFOS-grænseværdien på 9,1 mikrogram per kilo, som skal beskytte menneskers sundhed.

På hvert sted blev der indfanget mellem en og fem fisk af arterne ørred, aborre, gedde og skalle.

I de andre 27 vandløb er der taget vandprøver i stedet for fisk. Her overskrider ni vandprøver miljøkvalitetskravet for PFOS. Det er på 0,65 nanogram per liter.

Det oplyser Miljøstyrelsen på sin hjemmeside.

Styrelsen gik i gang med at undersøge væv fra fiskene samt vandprøver fra vandløb i efteråret sidste år.

PFAS er en gruppe af giftige stoffer. Det sundhedsskadelige fluorstof PFOS hører til denne gruppe. Det fandtes tidligere i blandt andet skum til brandslukning.