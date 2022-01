De var nogle af de danskere, der blev hårdest ramt, da stormen Bodil i 2013 raserede. Men da stormen Malik i weekenden var en tur forbi Danmark, var der ikke engang grund til at holde vejret for borgerne i Jyllinge Nordmark ved Roskilde Fjord på Sjælland.

Et nyt og mere end 70 mio. kr. dyrt dige stod nemlig stand og beskyttede de flere hundrede hustande, der i 2013 oplevede ødelæggelser for millioner, fra at opleve en gentagelse af historien.