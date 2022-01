Smittede slipper for opkald: Opsporing bliver til oplysning

Meddelelsen om ændringen kommer dagen før, at coronavirus ikke længere bliver betegnet som en samfundskritisk sygdom. Og dagen før, at så godt som alle restriktioner forsvinder.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smitteopsporingen.

- Der er rigtig mange smittede lige nu. Det at finde ud af, hvem der har smittet hvem, giver ikke mening, når vi har så mange smittede i et åbent samfund.

- Men det giver rigtig god mening stadigvæk at vejlede de borgere, der har brug for hjælp og støtte, når de er smittede. Og det giver rigtig god mening, at vi fortsat indsamler oplysninger til brug for epidemikontrollen via selvbetjening, siger vicedirektør i styrelsen Birgitte Drewes.

Som vicedirektøren løfter sløret for, vil smitteopsporingen stadig være til at komme i kontakt med. Men hvor den før selv ringede op, skal smittede borgere nu i stedet selv aktivt opsøge smittesporingen, hvis de har spørgsmål.