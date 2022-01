Forsikringsselskaber slipper billigere fra storm end frygtet

Anmeldelser om stormskader tikker løbende ind hos de danske forsikringsselskaber. Men ikke så mange som frygtet.

Mandag morgen har de to største forsikringsselskaber i Danmark - Tryg og Topdanmark - modtaget samlet 2400 anmeldelser, efter at stormen Malik ramte Danmark i løbet af weekenden.

- Det har absolut været en hård storm. Men jeg synes, at kunderne har lyttet godt til rådene og har gjort et godt stykke arbejde med at forebygge. Husket at binde trampolinen fast og alle de andre gode råd, siger Frederik Sjørslev Søgaard, skadedirektør i Tryg.