29/01/2022 KL. 12:23

For abonnenter

Stormen Bodil oversvømmede deres huse - nu skal nyt dige stå sin prøve for beboerne i Jyllinge Nordmark

I 2013 blev 230 huse i Jyllinge Nordmark oversvømmet efter stormen Bodil. I efteråret blev et nyt dige bygget for at forhindre netop det, og derfor er beboerne ganske trygge forud for stormen Malik.