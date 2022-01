Syv borgmestre gør nu fælles front imod anlæggelsen af den kunstige ø Lynetteholmen, der skal ligge nord for Refshaleøen på det nordlige Amager. Den kunstige ø, der efter planen skal være færdig omkring 2070, skal bl.a. huse 35.000 indbyggere og lige så mange arbejdspladser. Omfattende protester har lydt i lang tid, da flere kritikere hæfter sig ved de miljømæssige konsekvenser, der angiveligt ikke har været ordentligt belyst.

Rækken af borgmestre, der nu forsøger at kaste grus i byggeriet af den kunstige ø, selv om det allerede er gået i gang, tæller fire socialdemokrater, en V-borgmester, en K-borgmester samt en borgmester fra Liberal Alliance. I spidsen for de protesterende borgmestre er Marie Stærke fra Køge, der tillige er næstformand i Socialdemokratiet.

Køges borgmester Marie Stærke. Foto: Jacob Ehrbahn

»Vi har valgt at stå sammen for at forhindre overgrebet på Køge Bugt. Det handler især om klapning af slammet og udledningen af spildevandet, som, vi frygter, kommer til at gå hårdt ud over vandkvaliteten og biodiversiteten i havmiljøet,« siger Marie Stærke til TV2 Lorry på vegne af gruppen.

Gruppen frygter således, hvilken betydning det kan få, når to mio. kubikmeter havbundsmateriale fra Københavns Havn bliver dumpet i Køge Bugt. Det kaldes klapning. Havbundsmaterialet skal fjernes fra Københavns Havn, fordi det er for blødt til at udgøre fundamentet for byggeriet af den kunstige ø. I stedet skal hentes enorme mængder jord fra byggepladser i København til at fylde i havnen. Ifølge TV2 Lorry håber de syv borgmestre fra kystkommuner ved Køge Bugt at kunne danne alliance med folketingspolitikere og Danmarks Naturfredningsforening i håb om, at deres kritik bliver hørt, så der bliver mere opmærksomhed på de miljømæssige konsekvenser af byggeriet. Da byggeriet officielt blev indledt for 14 dage siden afviste transportminister Benny Engelbrecht, at miljøkonsekvenserne ved projektet ikke er ordentlig belyst. Han understregede, at arbejdet med miljøundersøgelser og påvirkning af havmiljøet har været særdeles grundigt.

»Jeg håber, at de på sigt kan se, at det er et velgennemtænkt og fornuftigt projekt. Jeg regner ikke med, at alle er overbevist i løbet af en måned eller to. Det skal nok tage sin tid. Sandheden er den, at nogle gange skal man kunne se det fysisk forme sig, før man for alvor kan forholde sig til det,« sagde Benny Engelbrecht. »Netop fordi vi har vendt hver en sten – også i lovbehandlingen - så er jeg tryg ved, at arbejdet går i gang,« tilføjede han.

Ministeren har sammenlignet projektet med Øresundsforbindelsen, som også mødte kritik undervejs. Og han har sagt, at projektet på den korte bane først og fremmest handler om at klimasikre København. Angiveligt kan Lynetteholmen som en dæmning beskytte København mod fremtidige stormfloder. Det er staten, der sammen med Københavns Kommune og det offentlige selskab By & Havn står bag byggeriet, der forventes at komme til at koste et ukendt milliardbeløb. Det var den tidligere Venstre-regering under Lars Løkke Rasmussen, der i 2018 foreslog projektet.