Vær varsom med et se personer udenfor din sociale boble, isoler dig hvis nødvendigt, sprit særligt godt af og hold ekstra god afstand.

Sådan har mantraet siden coronaens indtog lydt for særlige grupper af patienter i risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med corona.

Af den grund giver det i disse dage for nogle anledning til bekymring, at det danske samfund om få dage - hvis det står til regeringen og Epidemikommisionen - er helt foruden coronarestrikt