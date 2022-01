Når vi alle kan se frem til at slippe for mundbind, coronapas, arealkrav osv. indenfor formentlig ganske få dage, skyldes det at Epidemikommissionen, som rådgiver regeringen i coronaspørgsmål, vurderer, at vi befinder os i en ny epidemisituation, hvor en høj og stigende smitte ikke i samme grad som tidligere omsættes til indlæggelser på sygehusene.

»Der ses således en dekobling mellem antallet af daglige nye bekræftede tilfælde og antallet af nye indlæggelser,« skriver Epidemikommissionen i sin spritnye indstilling, hvor man anbefaler, at vi fra den 31. januar slipper stort set alle restriktioner, som alligevel udløber denne dag, og at covid-19 fra den 5. februar ikke længere skal klassificeres som en samfundskritisk sygdom.

Selv om smittetallene er strøget til vejrs, efter omikronvarianten tog over og nu ligger mellem 40.000 og 50.000 daglige smittede, har der siden starten af januar været et stabilt antal indlæggelser og antallet af indlagte intensivpatienter er faldet.

På den baggrund vurderer Epidemikommissionen ikke længere, at covid-19 medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner.

I den otte sider lange indstilling peger Epidemikommissionen på, at antallet af patienter, der indlægges med behandlingskrævende covid-19 forventes at ligge stabilt eller falde lidt i de kommende uger, afhængigt af smitten blandt de ældre. Samtidig forventer kommissionen, at smitten topper i slutningen af januar eller i starten af februar 2022, hvor omikron får sværere og sværere ved at finde personer at inficere – befolkningsimmuniteten er betydelig i både omfang og kvalitet, fastslår kommissionen.

Epidemikommissionen lægger dog op til at videreføre kravet om test og isolation ved indrejse til Danmark, og at der fortsat skal bruges mundbind og coronapas på sygehuse og i ældreplejen.

Betydelig immunitet

I alt 4,7 mio. personer har fået to vaccinestik, hvoraf 3,5 mio. også har fået 3. stik. Særligt blandt personer over 40 år er vaccineimmuniteten høj. Dertil kommer, at mere end 1 mio. danskere vurderes at have været omikron-smittet siden starten af december 2021. Det store overlap mellem både vaccinerede og tidligere smittede giver betydelig immunitet, lyder de opmuntrende meldinger.

Når det gælder belastningen af sygehusene, er Epidemikommissionen ikke voldsomt bekymret for, at de vil gå i knæ som følge af den høje smitte. Samlet set er sygehuskapaciteten ikke kritisk udfordret af covidpatienter, og flere regioner er begyndt at nedskalere deres beredskaber, lyder det. Samtidig betyder de lempede isolationsregler, som blev gennemført for et par dage siden, at færre medarbejdere - både i sundhedssektoren, i skolerne, i industrien, ældreplejen osv. - sendes i isolation, og dermed er risikoen for såkaldt ”kritisk påvirkning af arbejdsstyrken” mindsket.

»På den baggrund vurderer Epidemikommissionen ikke længere, at covid-19 medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner,« skriver Epidemikommissionen.

Og når covid-19 således ikke længere er en samfundskritisk sygdom, kan regeringen ikke længere fastholde de restriktioner, som kun kan indføres når en sygdom er vurderet at være samfundskritisk – som eksempelvis krav om mundbind, coronapas og forsamlingslofter.

Der er dog visse situationer, hvor man ifølge Epidemikommissionen kan overveje at forsøge at dæmpe smitten i februar. Det gælder aktiviteter, hvor mange personer er samlet og står tæt indendørs som ved store koncerter og sportsarrangementer, og hvor der derfor er høj risiko for, at smitte spredes.