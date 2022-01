Grønland udelukker uvaccinerede fra barer og biografer

De opdaterede restriktioner betyder blandt andet, at uvaccinerede personer over femten år ikke må komme ind i offentlige lokaler - eksempelvis barer og biografer - frem til 14. februar.

Grønland opdaterer og forlænger flere af landets coronarestriktioner. Det oplyser Pele Broberg, minister for handel og erhverv, på et pressemøde tirsdag.

Desuden forlænges udskænkningsrestriktionerne, der betyder, at serveringssteder ikke må servere alkohol mellem klokken 22 og 05.

- Det vil sige, at uvaccinerede fra onsdag til og med den 14. februar nægtes adgang til restauranter, biografer og værtshuse, siger Pele Broberg.

Det vil dog være muligt for serveringsstederne at holde åbent frem til 22:30, så kunderne kan nå at drikke ud.

Forbuddet mod udskænkning af alkohol i nattetimerne forlænges frem til den 1. februar.

For rejsende ophæves krav om PCR-test ved indrejse til Grønland. Det gælder også for uvaccinerede.

Dog beholdes kravet om fem dages karantæne ved indrejse, hvis man ikke er vaccineret.