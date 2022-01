Smittetilfældene er fundet i 194.180 PCR-test. Dermed er 20,78 procent af testene positive for coronavirus. Det er også det, der hedder positivprocenten.

Af de bekræftede tilfælde er 2501 testet positive for coronavirus mindst en gang før.

- Der er en meget stor samfundssmitte, og det ser vi ved, at antallet af indlagte stiger. Men alvoren af sygdommen er aftagende med den nye omikronvariant. Så det er ikke kritisk, siger professor og overlæge Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital.

Blandt dem er 43 patienter på landets intensivafdelinger, og af dem har 29 af dem brug for hjælp til at trække vejret.

Yderligere er 13 personer, der inden for den seneste måned er testet positive for covid-19, afgået ved døden. Det samlede dødstal for epidemien i Danmark er 3621.