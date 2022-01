I en besked på kommunikationsplatformen Aula underskrevet af institutionens to ledere stod der blandt andet, at de ville beskrive børnene som nogle »uopdragne møgunger«.

Jyllands-Posten har forsøgt at få en kommentar fra institutionens to ledere, men de henviser til Hørsholm Kommunes kommunikationsafdeling.

Det har i weekenden ikke været muligt at få kontakt til Hørsholm Kommune, men til TV2 Lorry beklager velfærds- og kulturdirektør i Hørsholm Kommune Jan Dehn sprogbrugen, mens forældrebestyrelsens formand, Mads Korsholm, bakker op om ledelsen.

»Jeg støtter op om vores ledelse, men det er en uheldig formulering og langtfra den måde, børnene bliver omtalt på i Solhuset. Sat på spidsen har det været et forsøg på at gøre det så forståeligt for forældrene som muligt. Jeg mener ikke, at der er særlige problemer på den stue generelt,« siger han til TV2 Lorry.

Mange institutioner har de seneste uger været hårdt presset af sygemeldt personale grundet coronapandemien. Det er også tilfældet i Hørsholm Kommune, forklarer Sidsel S. Pedersen, der er forhandlingsleder for bl.a. Hørsholm Kommune i pædagogernes fagforening, Bupl. Hun vil ikke kommentere på den konkrete sag, men mener, at tiden med corona har presset i forvejen pressede ledere og ansatte.