Bogstavlegen synes uden ende, når det gælder coronapandemien.

Vi har alle lært om delta og omikron og andre dele af det græske alfabet, og nu skal vi vænne os til at tale om BA.1 og BA.2 - og måske i særdeleshed den sidste.

BA.1 og BA.2 er begge undervarianter af omikron, og mens BA.1 var den, der først vandt frem og tog over for delta, så er det nu BA.2, som for alvor er på fremmarch.