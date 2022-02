12/02/2022 KL. 11:00

Biskopper frygter, at kristendommen skal forsvinde ud af skolen

Skæbnen for et lille fag på læreruddannelsen har den seneste tid skabt debat og helt usædvanligt fået landets biskopper til at blande sig. Det er 500 års særlig dansk tradition, der kan være i fare, siger teolog.