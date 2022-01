De vil gerne fortælle om sigtelsen i lækage-sagen, men de tør ikke

De vil gerne fortælle, hvad han er sigtet for, men de tør ikke.

Sådan lyder det sammenfattende fra René Offersen, som er beskikket advokat for Claus Hjort Frederiksen (V) i lækage-sagen.

Den tidligere forsvarsminister er sigtet for overtrædelse af straffelovens paragraf 109 med en strafferamme på 12 års fængsel for at have lækket højt klassificerede oplysninger. Hvad han konkret er sigtet for, vides ikke.