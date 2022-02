Det skal være muligt for kvinder at få tilsendt screenet donorsæd direkte fra sædbanken, så de selv kan foretage en insemination hjemme i soveværelset, uden at de skal tilknyttes en fertilitetsklinik.

Sådan lyder det fra tre af landets sædbanker, Cryos International, European Spermbank og SellmerDiers, som konstaterer, at der er flere og flere eksempler på, at kvinder søger private sæddonorer, fordi de ikke ønsker at blive behandlet på fertilitetsklinikker.