PFOS er et fluorstof, der kan påvirke leveren, immunsystemet og regnes for at være kræftfremkaldende. Stoffet er næsten umuligt at opløse, når først det er i kroppen.

Det er fundet i så store mængder, at Fødevarestyrelsen vurderer, at kødet ikke bør spises.

På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies , det gør du her: opdater dit samtykke .

- Nu vil vi gerne have svar på, om vi er inficeret med det her, og i så fald hvor meget eller hvor lidt det er.

Et bud er en æbleplantage fra 1980’erne, der sprøjtede med pesticider. Fra 1990’erne kan kilden være spildevandsslam, der blev opbevaret direkte på jorden. Og ellers er en mulighed, at forureningskilden er sand og grus fra slamsugere og renseanlæg.

Det kan dog ikke afgøres, om Vandcenter Syd er ansvarlige for forureningen i form af deres håndtering af spildevandet.

- Vi er rigtig kede af, at de er havnet i den situation. Vi har jo bare villet hjælpe ved at tilbyde, at de kunne græsse på vores areal, siger spildevandschef Ivan Vølund til mediet.

- Vi er grundejer, og om vi er ansvarlige for oprensning, er noget, som vores myndigheder skal tage stilling til. Men der er ingen tvivl om, at vi som renseanlæg kan have været med til at sprede forurening fra for eksempel industri.

I slutningen af december fik forskere fra Aarhus Universitet en millionbevilling til at udvikle en metode, der kan neutralisere de skadelige stoffer i naturen.

Desuden skal borgere fra Korsør være en del af et forsøg, der skal undersøge, om giftstofferne kan udskilles hurtigere fra kroppen ved hjælp af kolesterolsænkende medicin.