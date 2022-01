Ny vaccine lander snart i Danmark - men dens rolle er uvis

Sundhedsstyrelsen afventer lige nu, om vaccinen viser sig effektiv til revaccination - det vil sige et tredje stik. For foreløbig er den kun godkendt til primærvaccination - første og andet stik.

- Nuvaxovid (vaccinens navn, red.) er ikke godkendt til et tredje stik, men effekten af vaccinen som boostervaccine er ved at blive undersøgt i et klinisk studie, oplyser Kirstine Moll Harboe, sektionsleder hos Sundhedsstyrelsen, i et skriftligt svar.

- Sundhedsstyrelsen vil særligt holde øje med data for effekten og sikkerheden af Nuvaxovid givet som et ekstra stik efter en primærvaccination med en mRNA-vaccine (Pfizer og Modernas vacciner, red.), lyder det videre.

Styrelsen oplyser videre, at det er ”uvist, om vaccinen er effektiv over for omikron”.