Det bliver svært for hospitalerne at overholde udrednings- og behandlingsgarantien, som regeringen tirsdag besluttede at genindføre fra fredag.

Sådan lyder det fra flere af landets regioner.

»Patienterne vil opleve, at vi mange gange ikke selv kan tilbyde dem udredning og behandling inden for tidsfristen. På nogle områder kan vi, men på rigtig mange kan vi ikke, fordi vores sygehuse ikke er i stand til det inden for 30 dage,« siger Mads Haugaard, der er afdel