Hvis man som pårørende eller medarbejder i ældreplejen oplever, at en ældre bliver uværdigt behandlet, er det for fremtiden lettere at komme af med sin bekymring.

Som led i en ny kampagne, »Tryg ældrepleje«, opretter Styrelsen for Patientsikkerhed en digital mulighed, hvor man kan komme af med sin bekymring, hvis det ikke er lykkedes at få lydhørhed hos ledelsen i den lokale ældrepleje eller kommunen.