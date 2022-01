Studie: Et fjerde stik garanterer ikke beskyttelse mod omikron

For nylig begyndte Israel at tilbyde et fjerde vaccinestik til udsatte borgere.

Efter at flere borgere siden har fået et fjerde stik med vaccination mod corona, er der begyndt at komme data for, hvad vaccinerne gør i forhold til den nye og mere smitsomme omikronvariant.

Nu tyder det ifølge et studie fra Israel på, at et fjerde vaccinestik ikke er i stand til at give fuld beskyttelse mod omikronvarianten.