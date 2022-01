Gymnasieelever behøver ikke frygte straf for coronafravær

Elever på landets ungdomsuddannelser skal ikke være nervøse for at blive sanktioneret, hvis de bliver hjemme på grund af coronarelateret fravær.

Det har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil skrevet i et brev til lederne på ungdomsuddannelserne.

Tidligere har Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) fortalt om elever, som var bange for at blive hjemme i isolation, da de var nervøse for at få for højt fravær.