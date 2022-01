Dansk Industri: »Hvis en ansat kun er syg i to dage, betaler samfund og virksomhed for ni dages fravær«

»Vi mærker hver dag, at der er mangel på hænder. Personalet har ikke tid til at hygge med os, og som beboer ønsker man ikke at bebyrde personalet ved at bede om hjælp til at tage en trøje på. Så vi gør mange ting selv,« siger den 85-årige Inge Lise Skovgaard, der har boet et halvt år på plejecenteret i Strøby Egede i Stevns Kommune.