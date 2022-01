18/01/2022 KL. 06:00

For abonnenter

Onlinetilbud om sæddonation befinder sig i en etisk gråzone

Mens en midtjysk mand er blevet tiltalt for at distribuere sæd til fem kvinder, er der aktivitet i både åbne og lukkede grupper på bl.a. Facebook, hvor udbydere og modtagere af sæd kan møde hinanden. Formanden for Etisk Råd og en juraprofessor ser med alvor på den uregulerede distribution af sæd.