Der var glæde, da et politisk flertal i midten af december præsenterede en ny aftale for Kriminalforsorgens økonomi, som havde løst den bundne opgave om at finde 1.000 fængselspladser frem mod 2025.

Men allerede nu bliver der talt om yderligere strafskærpelser blandt blå partier, og det får justitsminister Nick Hækkerup til at advare om, at den aktuelle fængselsaftale rummer begrænsede muligheder for at hæve strafniveauet. Derfor skal strafskærpelser følges op med finan