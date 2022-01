Supersygehuse, specialenheder og centralisering.

Det er nogle af de helt centrale ord for de omlægninger, der har fundet sted i det danske sundhedsvæsen de seneste knap 15 år. I 2007 afsatte den daværende borgerlige regering 80-90 mia. kr. til at bygge nye supersygehuse med det formål at effektivisere sundhedsvæsenet og sikre en højere sundhedsfaglig kvalitet.