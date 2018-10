V-ordfører: Skråplan med sag nummer to mod vejspærrende landmand

"Dybt betænkelig".

Sådan betegner Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, sagen om en landmand, som har spærret en vej i Vejen Kommune.

Den sydjyske landmand Martin Lund Madsen har ved hjælp af sandbunker og bigballer afspærret den nyanlagte Skovgårdsvej.

Det har han gjort, fordi han har fået medhold i Højesteret i, at ekspropriationen af en del af hans jord til en ny vej var ugyldig.

Nu har Vejen Kommune bebudet en ny ekspropriationssag mod landmanden, som derfor har taget affære.

- Jeg forstår godt den pågældende borger. At han tager sagen i egen hånd. Det kan han roligt gøre, for det er hans jord, siger Preben Bang Henriksen.

- Det virker betænkeligt, hvis han skal trækkes igennem det samme system en gang til, lyder det fra ordføreren.

Banedanmark eksproprierede en del af landmandens jord for at etablere elledninger langs jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg.

Vejen Kommune bad i den forbindelse Banedanmark inddrage en større del af jorden, for at kommunen kunne bygge den nye vej, der går hen over jernbanen og op mod motorvejen mellem Esbjerg og Kolding.

Men ifølge Højesteret var det i strid med loven.

- Det er et skråplan, hvis det offentlige kan gå i gang med en sag nummer to om nøjagtig samme areal og emne efter at have tabt, siger Henriksen.

Ifølge Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen Kommune, har kommunen iværksat en ny eksproprieringsproces på et andet lovgrundlag.

- For vi kan jo ikke have en ulovlig vej liggende, siger han.

Borgmesteren ærgrer sig samtidig over situationen og kalder det "en træls sag".

Venstre-ordfører Preben Bang Henriksen har bedt transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) om en redegørelse om sagen.

- I første omgang vil jeg høre transportministerens udsagn om, hvorvidt det er juridisk muligt at køre en sag mere om samme emne og areal, siger ordføreren.