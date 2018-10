Landmand føler sig kørt over i vejsag: Jeg står fast

Hvis jeg skal overholde landets love og regler, så skal myndighederne også.

Sådan lyder det fra den sydjyske landmand Martin Lund Madsen, som ved hjælp af sandbunker og bigballer har afspærret en nyanlagt vej i Vejen Kommune.

Landmanden har fået medhold i Højesteret i, at ekspropriationen af en del af hans jord til en ny vej var ugyldig.

Det har fået Vejen Kommune til at bebude en ny ekspropriationssag mod landmanden.

- Jeg synes, det er meget principielt det her: Hvis vi andre bygger noget, der er i strid med loven, så får vi besked om at fjerne det. Og indtil det sker, kan vi få dagbøder, siger Martin Lund Madsen.

- Hvis jeg som landmand skal overholde love og regler, hvorfor skal offentlige myndigheder så ikke også gøre det, siger han.

Vejen blev anlagt, efter at Banedanmark eksproprierede en del af landmandens jord for at etablere elledninger langs jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg.

I den forbindelse bad Vejen Kommune Banedanmark inddrage en større del af jorden, for at kommunen kunne bygge den nye vej, der går hen over jernbanen og op mod motorvejen mellem Esbjerg og Kolding.

Højesteret har afgjort, at det var i strid med loven.

Spørgsmål: Hvor længe vil du opretholde afspærringen af vejen?

- Hvis vi kan finde en mindelig løsning, så fjerner jeg den. Og hvis vejen skal fjernes, og en lokal entreprenør skal kunne komme til, så skal jeg også nok få afspærringen væk. Men ellers holder vi det, indtil sagen er afgjort, siger Martin Lund Madsen.

- Jeg er en stabil landmand, der har fødderne solidt plantet i mulden. Jeg står fast og bliver ved, indtil det sidste punktum er sat, siger han.

Han har tilbudt kommunen at overtage ejendommen med de 190 hektar. Men det har kommunen takket nej til.

- Det synes vi, er lidt voldsomt, når vi kun skal bruge to hektar, siger Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen Kommune.

Borgmesteren ærgrer sig over sagen.

- Det har jeg det da rigtig skidt med. Det er en træls sag, siger han.

Det var ifølge borgmesteren Banedanmark og Transportministeriet, der som anlægsmyndighed brugte et - har det nu vist sig - forkert lovgrundlag, da man eksproprierede.

Ballade i Vejen: Landmand har blokeret vej i protest mod kommunen

- Derfor har vi iværksat en ny eksproprieringsproces på et andet lovgrundlag. For vi kan jo ikke have en ulovlig vej liggende.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod, siger, at sagen giver anledning til at se på, om borgernes retssikkerhed er god nok.

- Her er en sag om en mand, der har brugt det etablerede system til at få ret. Hvis man så bare får lov og trække en ny paragraf, så han bliver tromlet, så synes jeg, det er utroligt uheldigt, siger Peter Kofod.