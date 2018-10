Ballade i Vejen: Landmand har blokeret vej i protest mod kommunen

En sydjysk landmand har grebet til utraditionelle midler og afspærret en vej.

Det sker ifølge tv2.dk i protest over, at Vejen Kommune og Banedanmark har overtaget en del af hans jord for at anlægge vejen, som hedder Skovgårdsvej.

Højesteret har tidligere afgjort, at ekspropriationen af landmandens jord til vejen var ugyldig.

Skovgårdsvej uden for Vejen er blokeret af grusbunker og bigballer. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

- Vi har kontaktet borgmesteren for at finde en mindelig løsning, men man afviser os og prøver efter en anden paragraf. Det er helt uacceptabelt, siger landmanden, Martin Lund Madsen, til tv2.dk.

Mandag formiddag har han derfor afspærret den 1,4 kilometer lange vej for trafik.

Det er sket ved, at han har sat bigballer op ved ind- og udkørslen til vejen.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter i en pressemeddelelse, at vejen er spærret af som følge af en "juridisk tvist om en nyanlagt vej".

Landmand Martin Lund Madsen forklarer blokeringen af vejen over for politiet. Foto: John Randeris/Ritzau Scanpix

Politiet er til stede for at regulere trafikken. Afspærringen vil være i kraft indtil videre, hedder det i meddelelsen fra politiet.

Vejen blev anlagt, efter at Banedanmark eksproprierede en del af landmandens jord for at etablere elledninger langs jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg.

I den forbindelse bad Vejen Kommune Banedanmark inddrage en større del af jorden, for at kommunen kunne bygge den nye vej, der går hen over jernbanen og op mod motorvejen mellem Esbjerg og Kolding.

Højesteret har afgjort, at den fremgangsmåde var i strid med loven.