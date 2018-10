Skatteministeren vil straffe økonomisk kriminalitet hårdere

Borgerlige politikere har forsømt at indrette lovgivningen, så hammeren falder tilstrækkeligt tungt over skattesvindlere og økonomisk kriminelle.

Det mener skatteminister Karsten Lauritzen (V), der i et interview med Politiken mandag bebuder en række tiltag på regeringens og egne vegne.

- Vi skal slå langt hårdere ned på dem, der svindler og bedrager. Det er en selvstændig borgerlig forpligtelse. Folk tror, vi er sådan nogle, der holder hånden over folk, der ikke betaler skat eller bryder loven. Som borgerlige har vi behov for at vise, at vi vil det modsatte, siger han til Politiken.

Karsten Lauritzen anklager Danske Bank for at have været "grådig" i sagen om hvidvask.

Han forklarer, at det gennem snart tre et halvt år som skatteminister er kommet bag på ham, hvor "mildt og hvor langsomt vi slår ned på folk, der for eksempel begår skattekriminalitet og økonomisk kriminalitet".

Han fortæller, at regeringen om kort tid vil præsentere et forslag, der indskærper, at der skal vanke en ubetinget fængselsstraf, hvis man har svindlet med moms eller skat for mere end en halv million kroner.

- Unddrager man for mellem en halv million og to millioner kroner, så kommer man i mange tilfælde ikke i fængsel. Man får en betinget dom og noget samfundstjeneste. Det synes jeg ikke er rimeligt, siger han til avisen.

På sit eget område bebuder Karsten Lauritzen fra nytår en ny kontrolindsats over for multinationale selskaber som Google og Facebook.

Blandt andet skal det undersøges, om enkeltpersoner eller virksomheder indbetaler moms, når de indrykker annoncer hos Facebook eller Google.