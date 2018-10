Hundredvis af militærkøretøjer kører i disse dage på de danske veje

Når 45.000 soldater fordelt over 31 lande skal deltage i en kæmpe militærøvelse i Norge, så kræver det enormt mange køretøjer, skibe og fly med materialer, for at øvelsen kan blive så virkelighedsnær som muligt.

Derfor krydser hundredvis af militærtransporter i disse dage Danmark i deres vej mod Norge.

Den hurtigste vej for Nato-lande som Frankrig, Tyskland og Holland til Norge er igennem Danmark via de danske motorveje.

De mange soldater skal fra slutningen af oktober måned deltage i en kæmpe Nato-øvelse, som tager udgangspunkt i scenariet: Et angreb på et land er et angreb på hele alliancen.

Norge gør klar til gigantisk militærtest af Natos musketered

Øvelsen foregår i store dele af det centrale Norge, hvilket kan risikere at påvirke nordmændene i deres daglige liv, har en norsk tjenestemand konstateret overfor Ritzau. Det sker, fordi der er en enorm logistik i at bringe så mange soldater sammen.

De sidste køretøjer kommer formentlig til at rulle gennem Danmark sidst på ugen. Men om de benytter samme vej hjem fra Norge, når øvelsen engang er slut, det vides endnu ikke.

Øvelsen bliver den største militære øvelse i Nato siden 1980’erne, og den kommer til at vare i to uger.