Norge gør klar til gigantisk militærtest af Natos musketered

45.000 soldater fra 31 lande deltager fra slutningen af denne måned i den største militære øvelse i Nato siden 1980'erne.

Scenariet for øvelsen er et angreb på et Nato-land, som i henhold til alliancens traktat udløser artikel 5, også kendt som musketereden: Et angreb på et land er et angreb på hele alliancen.

På et møde i Nato har medlemslandenes forsvarsministre onsdag og torsdag bekræftet hinanden i, at Rusland udgør en stigende trussel. Ikke desto mindre deltager Rusland i øvelsen som observatørnation.

Det sker inden for rammen af Wien-dokumentet, som også er den ordning, der giver Nato-styrker mulighed for at observere russiske militærøvelser.

USA gør klar til cyberkrig: Trump vil slippe hackerne fri for at hjælpe Nato Det er ikke nok at forsvare sig mod cyberangreb. Nato-landene skal også være i stand til at angribe. Danmark er med i første bølge, og USA stiller sine cyber-styrker op under Natos faner.

Den gigantiske øvelse, som foregår over et stort område i det centrale Norge, vil kunne høres, se og mærkes.

Det konstaterer en norsk tjenestemand torsdag under en briefing i Bruxelles om øvelsen, der hedder Trident 18.

- Det kommer til at påvirke nordmændene i deres daglige liv. Det gør det virkelig, konstaterer han.

I perioden før øvelsen indledes, vil nordmænd opleve et logistisk cirkus af helt usædvanlige dimensioner.

60 skibe sejler til fem forskellige havne. 10.000 køretøjer ruller mod områderne. 180 fly ankommer med material, og der benyttes fem togcentraler.

De store hovedveje, der løber igennem og til øvelsesområdet sydøst for Trondheim, benyttes til transport og under øvelsen.

Meget store dele af terrænet er privatejet, da den norske stat ikke råder over områder så store, at man kan afholde en sådan øvelse uden at benytte privat jord.

Øvelsen varer et par uger. Men det tager meget længere tid, før soldaterne og udstyret forlader de norske fjelde. Først til jul rejser de sidste tyske soldater ifølge planen hjem, fortæller den norske tjenestemand.