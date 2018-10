Mistænkt for svindel for 111 mio. kr.: Hvis jeg modtager en opkrævning, må jeg betale, og i øvrigt tager jeg det, som det kommer

Den internationalt efterlyste 64-årige Anne Britta Troelsgaard Nielsen har for første gang tilkendegivet offentligt, hvordan hun forholder sig til mistanken om, at hun har svindlet for 111 mio. kr.

Det er sket via hendes advokat i Sø- og Handelsretten i København i forbindelse med, at hun blev erklæret konkurs 4. oktober.

Her bestred hendes advokat, Nima Napipour, ikke beskyldningerne om, at hun har trukket eksorbitante summer ud af Socialstyrelsen, hvor hun i en betroet stilling stod for udbetalingen af tilskud til såkaldte satspuljeprojekter. En stilling, hun ifølge politiets sigtelse misbrugte til at berige sig selv.

Af en domsbogsudskrift, som TV2/Fyn har fået aktindsigt i, fremgår det, at Nima Napipour havde drøftet sagen med sin klient.





»Og hun har sagt, at hvis hun modtager en opkrævning, må hun betale, og at hun i øvrigt tager det, som det kommer,« sagde hendes advokat ifølge referatet fra retsmødet.

Kravet mod Britta Nielsen lyder i øvrigt på ikke mindre end 122.751.069 kr. - knap 123 mio. kr. - når man regner renter med i den periode, som pengene er blevet indsat på hendes konto i Danske Bank.

I sin kendelse fastslår retten, at Socialstyrelsen har et krav på i hvert fald 74.899.099 kr. med tillæg af renter mod Britta Nielsen, og at hun ikke har «bestridt hverken kravets eksistens eller opgørelsen heraf«.

Hun synes dog ikke at have penge til at betale noget særligt, for af domsbogsudskriften fremgår, at hendes aktiver synes begrænsede. Aktiverne udgør ifølge udskriften en friværdi på måske en mio. kr. i villaen i Hvidovre og fast ejendom i et land, hvis navn er overstreget, men der er formentlig tale om en ødegård i Sverige. Dertil kommer en ældre trailer og eventuelle indeståender på bankkonti og eventuelt indhold i bankbokse.