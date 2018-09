Fakta: Her er der flest og færrest voksne om børnene

Det har stor betydning, om du sætter dit barn i en børnehave i Jammerbugt Kommune eller Langeland.

Nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at der er stor forskel på normeringerne - altså hvor mange voksne, der er til at passe børnene i daginstitutionerne. Tallene er for 2017.

Se en oversigt over kommunerne i top og bund her:

Dagplejen - flest børn per voksen:

Kalundborg: 4,2.

Rebild: 3,9.

Struer: 3,9.

Dagplejen - færrest børn per voksen:

Gentofte: 2,3.

Høje Taastrup: 2,3.

København og Hørsholm: 2,5.

Daginstitution 0-2 år - flest børn per voksen:

Jammerbugt: 3,9.

Vesthimmerlands: 3,8.

Skive: 3,8.

Daginstitution 0-2 år - færrest børn per voksen:

Langeland: 2,5.

Fredericia: 2,6.

Frederikssund, Odsherred, Assens, Nordfyns, Ærø, Fanø, Kolding og Sønderborg: 2,8.

Daginstitution 3-5 år - flest børn per voksen:

Jammerbugt: 7,7.

Vesthimmerlands: 7,6.

Faxe: 7,2.

Daginstitution 3-5 år - færrest børn per voksen:

Langeland: 4,1.

Ærø: 4,6.

Samsø: 4,6.

Kilder: Danmarks Statistik