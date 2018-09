Kemi i legetøjsslim skader evnen til at få børn

Slimet findes i alverdens farver, og små, danske børnefingre ælter løs på det klistrede legetøj, der kan formes til fantasifulde figurer og skabes lyde med.

Legetøjet virker uskyldigt og børnevenligt, men ifølge DR’s forbrugerprogram Kontant indeholder flere af slimprodukterne en stor mængde af kemikaliet boraks, der kan påvirke evnen til at få børn.

Det viser sig, at to ud af fire typer af tilfældigt udvalgt legetøjsslim, som firmaet Analytech har undersøgt, dumper analysen med et indhold af boraks, der overstiger grænseværdien for kemikaliet i slim på 1.200 mg/kg.

»Almindeligvis vil man anse boraks i ren form som værende fuldstændig malplaceret i et produkt til børn. Det er et kemikalie, der i visse former kun må sælges til erhvervsdrivende og ikke forbrugere,« siger Torben Foged, der er ekspert i legetøjssikkerhed ved Forbrugerlaboratoriet til DR.

Analytecs’s analyse af produktet Fluffy Slime, viser et boraks-indhold på 106.00 mg/kg. Kontant efterprøver analysen hos firmaet Eurofins, der fastsætter boraks-indholdet til 120.000 mg/kg efter en EU-standardiseret legetøjstest. Fluffy Slime indeholder altså signifikant mere af kemikaliet boraks, end hvad grænseværdien tillader.

I en slimsutteflaske fandt analysefirmaet også, at indholdet af boraks var på 1.520 mg/kg, skriver DR.

Indholdet af boraks i slim skyldes, at det er det kemikalie, der gør slimet smidigt og elastisk. Regler på området kræver, at indholdet dog ikke overstiger grænseværdien for kemikaliet i slim på 1.200 mg/kg. Men som forbruger er det svært at have overblik over, hvorvidt det overholdes, fordi producenterne ikke er forpligtet til at oplyse det.