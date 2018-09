Landboforening advarer: Giftig plante ser ud til at brede sig i den danske natur

I mange kulturer har man brugt almindelig pigæble som rusmiddel såvel som medicinsk. Men da plantens giftstoffer er livsfarlige, er grænsen mellem rus og dødelighed minimal.

Således bliver der hvert år registreret flere dødsfald efter indtagelse af pigæble på verdensplan. I visse dele af verden bruges planten den dag i dag ovenikøbet til selvmord og sågar mord.

Herhjemme findes pigæble særligt ved byområder og nær bebyggelse. Men den giftige plante ser nu ud til at brede sig i den danske natur, advarer landboforeningen Agri Nord i et opslag på Facebook.

For eksempel fandt en af foreningens økologikonsulenter torsdag 10 rigsæbler på en mark hos et kvægbrug.

Pigæble Planten bliver i Danmark normalt kun op til 100 cm høj.

Pigæblets frugt minder om et lille æble, der blot er dækket med pigge.

Planten er etårig og dør ved den første frost.

Selvom blomsterne og frøene har den højeste koncentration af giftstoffer, indeholder alle plantedele giftstoffer i livsfarlige koncentrationer.

Forsøg har vist at de fleste husdyr, bortset fra geder, ikke tåler pigæble. Kilde: Husoghaveguiden.dk

»De er vokset fra næsten nul til planter med blomst og frugter på kun par dage,« oplyser Agri Nord og tilføjer:

»Hvis du finder planten i marken, skal du helst grave den op og fjerne den. Den må ikke blive i marken.«

Alle dele af pigæbleplanten, herunder frø, blomsterne og bladene, er giftige. Hvor giftig den enkelte plante er, afhænger blandt andet af dens alder samt faktorer som voksested og vejret.

Farlig plante kan have slået to heste ihjel

Ifølge Giftlinjen, der holder til på Bispebjerg Hospital, er det sjældent, at folk bliver forgiftet af planten som følge af en ulykke. Det skyldes snarere, at folk eksperimenterer med det for at opnå en rus eller medicinsk effekt.

»Indtagelse af plantedele eller evt. sutning på blomsterne kan være risikabelt for børn,« påpeger Giftlinjen dog på sin hjemmeside.

Pigæble findes også rundt om i de danske haver. Med sine flotte, opadrettede blomster er planten da også dekorativ.

Og som udgangspunkt er der ikke noget til hinder for, at man dyrker dem i haven som prydplante, selvom de er giftige, lyder det på husoghaveguiden.dk, der drives af blandt andre botaniker Hans E. Erhard.

Det påpeges dog, at man bør tage sine forholdsregler og ved at gøde med kvælstofgødning vil øge plantens giftighed.

Skulle det ske, at man bliver forgiftet af pigæble er symptomerne mundtørhed, ansigtsrødmen, hjertebanken, opkast og svimmelhed. Derudover kan man opleve pupiludvidelse med synsforstyrrelser samt feber, uro og forvirring.

I alvorlige tilfælde kan man krampe og blive bevidstløs. Ved eventuel forgiftning skal man kontakte Giftlinjen på tlf. 82121212.