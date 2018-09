Hospitalsdirektører fratræder omgående deres stillinger

Politiet har været under massivt pres, og kritikken er haglet ned over korpset i forbindelse med Tibetsagen. Det er borgernes tillid til politiet, som er på spil, mener rigspolitichefen, som erkender dårlig fejlkultur i politiet.

På bare tre år er der udbetalt 520 mio. kr. i overtid til de ansatte, oplyser forsvaret. Men situationen er værre og svarer til, at der mangler 1.000 mand, siger fagforening.

Overarbejde for trecifret millionbeløb:

Erhvervsskoler håber, at de med flere skolehjem kan blive et godt alternativ til efterskoler.

Jyllands-Postens fotografer er vidner til både hverdagen og livets store begivenheder. Følg med her og se et nyt danmarksbillede alle hverdage.

Mathias "Zanka" Jørgensen mener, vikarerne skal tænke på de spillere, som sagde nej til at spille for Danmark.

En gruppe danskere har samlet store navne fra filmbranchen for at lave en ny Star Wars-serie.

Bestseller vil lave sin egen by med næsten alt, hvad hjertet begærer. Mandag skal byrådet i Ikast-Brande Kommune tage stilling til projektet. Finans

Mindst 27 imamer og religiøse lærde er blevet likvideret siden 2016. Emiraterne anklages for at stå bag.

Indvandrerkritiske partier over hele Europa ønsker Sverigedemokraterne tillykke med valget.

»Endnu en dårlig aften for den europæiske union«:

Ifølge et lokalmedie er der tale om regulære fyringer.

Regeringen jublede over løsning:

Et skænderi udviklede sig søndag morgen farligt i Hørsholm, da en mand fik en kniv stukket i brystet.

Status på nationale sundhedsmål er, at der er positiv udvikling på 18 målepunkter og negativ udvikling på ni.

Nationale sundhedsmål vidner om et presset sundhedsvæsen, mener patienternes interesseorganisation.

De færreste har styr på, hvor mange besparelser der allerede har været. Nu skal der igen spares på byggeriet af et nyt sygehus i Viborg.

Sundhedsordførere retter skarp kritik af, at erstatningsafslag sætter lægers frie ordinationsret ud af kraft. Men de overfortolker principperne, siger en sundhedsekspert.

»Det betyder, at lægefaglig direktør Per Sabro Nielsen i en periode alene vil varetage ledelsen af præhospitalet på direktørniveau,« lyder det endvidere på hjemmesiden.

Ifølge regionen har man pr. dags dato konstitueret præhospital direktør Thomas Balle Kristensen i stillingen som hospitalsdirektør for Hospitalsenhed Midt.

»Årsagen er, at parterne ser forskelligt på den strategiske ledelse og udvikling af sundhedsvæsenet i Region Midtjylland,« udtaler regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen til hjemmesiden.

To direktører fra Hospitalsenhed Midt, der blandt andet består af sygehusene i Viborg, Silkeborg og Skive, fratræder omgående deres stillinger.

Regionshospitalet Silkeborg har siden 2011 hørt under Hospitalsenhed Midt. Foto: Arkiv

WTA-chef Steve Simon mener, at alle tennisspillere skal behandles ens, og at det ikke var tilfældet lørdag.

For dig, der går lidenskabeligt op i billedkvalitet, er LG’s nye OLED et af de bedste tv’er, du kan købe.

Sensommer og efterår er et oplagt tidspunkt at starte en kompost op.

Mange flere danskere udlever drenge- eller pigedrømmen. De køber en historisk bil eller en nyere youngtimer og bliver del af et fællesskab omkring mærke og forhistorie.

Opskriften på en god backpackerrejse indeholder mere end bare en god rygsæk, lyder det fra flere eksperter, som her giver deres råd til den gode forberedelse.

