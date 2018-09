Overlæge: Mange småsyge børn burde holdes hjemme og i stedet plejes af forældrene

På Region Hovedstadens børnemodtagelser har lægerne travlt. Samtidig har man på afdelingerne et indtryk af, at feberramte børn fylder mere og mere i venteværelserne.

Det viser en rundringning, som DR P4 København har lavet blandt regionens børneafdelinger på sygehusene i Hvidovre, Herlev og Hillerød.

»Der er et stigende antal børn, som kommer ind gennem døren til børnemodtagelsen, og det giver både mindre tid til hver patient og også urimelige ventetider, som er en belastning for alle parter,« fortæller Marianne Sjølin, der er overlæge på børnemodtagelsen på Herlev Hospital, til mediet og fortsætter:

»Vores tid kunne være brugt bedre på nogle mere syge børn. Mange af dem har småsygdomme, som fint kunne være håndteret med kærlig pleje af forældrene derhjemme.«

Det er ifølge overlægen dels en højere grad af bekymring samt bekvemmelighed, der gør, at mange forældre lægger vejen forbi børneafdelingen med deres børn.

Det er Akuttelefonen 1813, som har til opgave at henvise forældre og deres børn til akutmodtagelserne. Herfra lyder meldingen imidlertid, at man ikke kan genkende billedet af, at flere bliver henvist til børneafdelingerne i Region Hovedstaden.

Læge og sektionsleder Asmus Thun Bisgaard påpeger dog, at der i dag er nogle områder, som man med fordel kunne ændre på for at afhælpe presset på børnelægerne.

»Vi mangler et bedre filter, når man ringer ind og skal have en tid hos børnemodtagelserne, eller også skal børnemodtagelserne være bedre rustet til at tage imod de mindre syge børn,« siger han til DR P4 København.