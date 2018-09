Demonstrerende veganere i København skræmte børn med kampråb og røgslør: »Fuck Arla«

Linjerne mellem veganere og kødspisere var skarpt trukket op under en madfestival i København lørdag.

Flere hundrede demonstrerende, vrede veganere og andre dyrerettighedsforkæmpere var mødt op til et arrangement afholdt af Arla på Islands Brygge, hvor de ifølge Ekstra Bladet affyrede en røgbombe og råbte aggressivt mod de deltagende.

Arrangementet, som gruppen var vrede over, var Arla Food Fest 2018. Ekstra Bladet skriver, at der var mange børn til stede, som blev bange for demonstranterne.

Veganere protesterer mod øko-køer

Demonstranterne var ifølge Københavns Politi en del af Official Animal Rights March, som er en demonstration for dyrs rettigheder.

Gruppen gik fra Amager over Langebro og sluttede ved Nytorv, men da gruppen nåede til Arla Food Festival, stoppede de ifølge avisen op »fortsatte deres vrede og hidsige råberi.«

Flere børn blev forskrækkede over optøjerne, lyder det.

»Fuck Arla,« lød veganernes kampråb.

Peter Steffensen, der er formand for Danmarks Veganske Forening og som deltog i marchen, fortæller til Jyllands-Posten, at alt foregik på lovlig maner:

»Vi ved godt, at vi kom forbi mange, som ikke har samme syn på dyreindustrien som os, men det er jo netop grunden til, at vi afholder en fredelig march. For at gøre opmærksom på, at dyrene lider i den animalske industri,« siger han.

Han fortæller yderligere, at der ikke blev brugt en røgbombe, men at der derimod blev brugt røgslør i flotte farver, som »selvfølgelig var efter aftale med politiet.«

Vagtchef hos Københavns Politi, Henrik Stormer, fortæller dog, at gruppen bad om lov til at bruge røgbomber/slør, men at politiet sagde nej.

Han tilføjer, at demonstrationen forløb stille og roligt, selvom gruppen var »støjende.«

»De travede det meste af København rundt, og der blev råbt slagord og vist nogle bannere,« siger han.

Arla Food Fest er en madfestival i København og Aarhus, der ifølge Arlas hjemmeside »er spækket til randen med oplevelser, der vækker børn og unges nysgerrighed på mad.«