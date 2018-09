Branche i krise: Slagterbutikker lukker på stribe

Det vrimler ikke længere med kunder i slagterbutikkerne på jagt efter den gode kvalitet og saftige okseinderlår. Klimakamp, nethandel, supermarkedets discount køledisk og nye madvaner truer den traditionelle slagteribranche.

Brancheorganisationen Fødevaredanmark har erklæret krisetid for slagteributikkerne. På 15 år er antallet af butikker gået fra 500-600 butikker til cirka 250. De sidste fem år er 86 slagterbutikker lukket, og det er en udvikling, som bliver ved med at accelerere. Alene i 2017 og 2018 er 46 butikker lukket. Det oplyser Fødevaredanmark til Politiken.

»Der er alt for mange slagtermestre, som lukker, fordi de ikke kan få butikken til at løbe rundt. Udviklingen er gået i den forkerte retning de sidste ti år, og det seneste år har det været voldsomt,« siger formand for Fødevaredanmark, Leif Laustsen, der selv er slagtermester i Assens, til Politiken.

Halvdelen af danskerne ønsker mindre kød og mere plantefars og grøntsager

Udbuddet fra Rema1000 eller Nettos billige køledisk eller en hel kødfri dag med falafel og grønt truer den trofaste kundekreds og trumfer trangen til at søge kvalitet fra slagtermestrene bag butiksdisken. Det er i sidste ende kunden, som afgør butikkernes skæbne.

»Hvad med forbrugerne, hvor er de henne? De siger, de gerne vil betale for kvalitet, men når det kommer til stykket, vil de ikke alligevel,« siger Leif Wilson Laustsen.

Det er især de store byer, som er ramt af en kursændring i kødkøb. På trods af det store antal potentielle kunder er butikkerne tvunget til at lukke. I Vejle og Kolding er der eksempelvis kun én slagter tilbage, ifølge Leif Wilson Laustsen.

Han frygter, at branchen og interessen for slagteributikkerne går en krisefyldt tid i møde. Interessen til at overtage butikkerne eller at starte nye er døende. Det er kun de store kæder som "Slagter Lund," der udvider med nye butikker og færdigretter i sortimentet, der ser ud til at klare skærene.

Kødløse dage udfordrer bøfrestauranter

En del af forklaringen på den hastige udvikling kan være nye madvaner. Kunderne tager oftere en svingtur uden om kødet og hen til grøntafdelingen.

Ifølge en undersøgelse af Coop Analyse i samarbejde med Dansk Vegetar Forening ønsker hver anden dansker i en eller anden grad at spise mindre kød. Ud fra undersøgelsen ser der ud til at være handling bag ordene, hvor hver fjerde voksne dansker svarer, at de har skåret ned på kødet de seneste år.

På et krisemøde tidligere på ugen diskuterede Fødevaredanmark ifølge Politiken en strategi til at håndtere problemerne, før butikkerne definitivt bliver tvunget til at lukke ned.