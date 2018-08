Overlæge: Piger får også glæde af drenges hpv-vaccination

Et tilbud om hpv-vaccine til 12-årige drenge vil ikke kun komme drengene til gavn. Den øgede grad af vaccine vil også komme ikke-vaccinerede piger til gode, mener Kræftens Bekæmpelse.

Det forklarer overlæge Janne Bigaard fra Kræftens Bekæmpelse, der varetager potentielle og nuværende kræftpatienters interesser.

- Vi tror, at vaccinen i fremtiden vil forebygge, at mænd og kvinder udvikler mund- og svælgkræft, og dermed at flere overlever, siger hun.

- At vaccinere drengene vil også beskytte pigerne yderligere mod livmoderhalskræft, hvilket er det vaccinen primært er godkendt til at forebygge.

Hun påpeger, at Sundhedsstyrelsen ikke er helt færdig med at undersøge effekten af at vaccinere drenge. Alligevel tør Kræftens Bekæmpelse godt anbefale en vaccine.

Det gør Janne Bigaard på baggrund af det videnskabelige grundlag, der foreligger, og erfaringer fra lande.

I sit finanslovsudspil vil regeringen sætte 40 millioner kroner af til, at alle 12-årige drenge fremover kan få tilbudt en gratis hpv-vaccine.

12-årige drenge får tilbud om gratis hpv-vaccination

Allerede i år har det været mulig for bi- eller homoseksuelle unge mænd og drenge mellem 15 og 19 år at få en gratis hpv-vaccine. Ordningen med at give alle 12-årige en vaccine vil dog have flere fordele, mener Janne Bigaard.

- Vi ved fra pigerne, at det er vigtigt at give vaccinen inden den seksuelle debut. Det samme gælder for drengene. Det vil sige, at man som 12-årig for de flestes vedkommende kommer før deres seksuelle debut, siger hun.

- Og også før de måske ved, hvad deres seksuelle orientering er. Dermed er de også bedre beskyttet.

Ordningen har i sin nuværende form tvunget meget unge personer til at træffe store beslutninger om komplicerede forhold i deres seksuelle orientering. Det slipper de for, hvis alle drenge som 12-årige er vaccineret.