To tog var tæt på at kollidere under testkørsel: »Det er helt utilgiveligt«

177 meter - eller hvad der svarer til tre sammenhængende IC3-togvogne.

Det var, hvad der var mellem to tog, da de om natten den 16. maj holdt stille med forenderne mod hinanden.

ERTMS Fjernbanens nye signalsystem hedder European Railway Traffic Management System (ERTMS) og er et fælleseuropæisk togkontrol- og kommunikationssystem.

Med det nye system, skal der ikke længere være fysiske signaler langs sporene, som vi kan se dem i dag. I stedet vises signalerne direkte til lokomotivføreren på en skærm i togets førerrum. Kilde: Kilde: Banedanmark

Under en testkørsel med et nyt digitalt signalsystem havde Banedanmark ved en fejl sendt de to tog i retning mod hinanden og dermed på direkte kollisionskurs, skriver Ingeniøren.

Med tanke på at bremselængden for et tog kan være over to kilometer var det altså tæt på at ende fatalt.

Det var mellem Sindal og Kvissel i Nordjylland klokken 02.03, at episoden fandt sted. Selv har Banedanmark ikke offentliggjort noget om den.

Styrelsen har i stedet i et skriftligt svar til Ingeniøren forklaret, at fejlen var »et bevis på, at systemet er sikkert og kan forhindre, at to tog kan kollidere i en situation som denne«.

Med andre ord var det ifølge Banedanmark det nye system, ERTMS-systemet, som den nat automatisk sørgede for at bremse togene, før det gik galt. Interne dokumenter fra DSB, som Ingeniøren har fået aktindsigt i, modsiger imidlertid dén forklaring.

Og efter at være forholdt en e-mail til DSB's sikkerhedschef, ændrer Banedanmark da også forklaring: Det var lokomotivførerne, der bremsede togene, men det nye system ville have bremset det, hvis ikke lokomotivførerne altså havde gjort det først, lyder det.

»Det her er en fadæse. Det er helt utilgiveligt, at de to lokomotivførere har stået i den situation uden nogen form for varsel. At se tre hvide lys på en enkeltsporet strækning er en chokerende oplevelse for en lokomotivfører,« siger Preben S. Pedersen, næstformand i Dansk Jernbaneforbund, som repræsenterer landets lokomotivførere, til Ingeniøren.

Det var formentlig en blanding af det nye system samt en menneskelig fejl hos den såkadte fjernstyringsleder, der gjorde, at togene endte på samme spor med retning mod hinanden.

Kritikken lyder, at det gamle signalsystem, ATC, ville have sagt fra, da det ikke tillader, at to modkørende tog kører ind på en enkeltsporet strækning.

Men det nye system er inddelt i flere mindre sektioner, og det forhindrer ikke, at to modkørende tog kan køre på samme strækning, kun i samme sektion.

Banedanmark anerkender over for Ingeniøren, at der var tale om en »uhensigtsmæssig situation«, men fastholder, at der ikke var nogen reel risiko for, at togene ville have kollideret.

»Det er fuld forståeligt, at de respektive lokoførere fik sig en forskrækkelse. Det anerkender vi fuldstændig. Forskrækkelsen er formentlig funderet i, at med det eksisterende signalsystem er denne situation en utænkelig og farlig situation. Lokoførerne var ikke blevet orienteret om, at denne situation var en teknisk mulighed, og at togene automatisk ville nedbremse. Det vil Banedanmark dog fremover orientere lokofører om inden en test.«