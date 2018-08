Rigsrevisionen kritiserer: Banedanmarks chefbonusser er ikke begrundede

Præstationsbonusser bør blive givet, når de gode resultater bliver lagt på bordet. Det er ikke altid tilfældet. Det slår Rigsrevisionen nu ned på og retter kritik mod Banedanmark for at mangle sammenhæng mellem resultater og bonusser.

I vinter kom det frem, at ledende medlemmer af direktionen i Banedanmark fik udbetalt en bonus på mellem 100.000 og 125.000 kroner. Det var selvom, at direktørerne ikke nåede deres fastsatte mål, og at projektet om det nye signalprogram voldte problemer.

Rigsrevisionen kritiserer nu Banedanmarks brug af resultatløn i deres beretning om statsregnskabet for 2017. Statsrevisorerne konkluderer, at det er utilfredsstillende, »at der i Digitaliseringsstyrelsen, SKAT, Sundhedsstyrelsen, Banedanmark og Bygningsstyrelsen er udbetalt resultatløn til trods for manglende målopfyldelse, og uden at det er tydeliggjort, om der belønnes for andre forhold.«

Chefbonusserne er dermed en resultatløn uden begrundelse og resultater.

Regeringen sætter gang i granskning af statslige bonusser

Rigsrevisionen konkluderer, at »det maksimale resultatlønsbeløb på 100.000 kroner blev udbetalt til en chef, selvom mål i resultatlønskontrakten vedrørende Signalprogrammet ikke var opfyldt.«

»Man har udbetalt resultatløn på et urigtigt grundlag. Det er sket på tværs af staten, hvilket er beklageligt,« siger formanden for statsrevisorerne Peder Larsen til DR.

Beskrivelsen af Signalprogrammets status var i kvartalopgørelsen, at det var en »træg proces« og »en udfordring«. Beretningen konkluderer, at der alligevel har været 7 resultatlønskontrakter og 10 udbetalinger af resultatløn hos Banedanmark med tilknytning til Signalprogrammet.

Signalkoks: Er det i virkeligheden de store EU-lande, der har svigtet Danmark? Ifølge centerchef på DTU hænger de danske problemer med et ufærdigt signalsystem sammen med, at lande som Tyskland og Frankrig ikke – som aftalt – har udviklet deres signaler.

Den udbetalte resultatløn bliver ikke begrundet med en en kontrakt. Derfor er udbetalingen baseret på skønsmæssig vurdering uden krav til at opfylde mål, lyder konklusionen.

Rigsrevisionens formulerer, at resultatløn kan understøtte mål- og resultatstyring i virksomheden og derved sætte fokus på mål og effekt. Det lever Banedanmark dermed ikke op til.

Banedanmark har tidligere oplyst til Rigsrevisionen, at de ikke ser deres brug af "performanceløn" som at være den omtalte resultatløn. Rigsrevisionen vurderer alligevel, at performancelønnen er det samme som resultatløn, eftersom udbetalingerne er baseret på mål, der er fastsat på forhånd.

Generelt er statens udbetaling af resultatløn stigende. Staten udbetalte resultatløn til chefer for 69,4 mio. kroner i 2016 og for 72,7 mio. kroner i 2017, ifølge Rigsrevisionens beretning om revisionen af statsregnskabet for 2017.