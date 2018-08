Region har sendt 47 ansatte til konference i USA

Mens en udskudt opdatering af Sundhedsplatformen for nylig har vist sig at koste et tocifret millionbeløb, er 47 ansatte fra Region Hovedstaden i øjeblikket i USA for at deltage i en konference, som udvikleren af det udskældte it-system, Epic, har arrangeret.

Det viser en aktindsigt, som Politiken har fået. Af den fremgår det, at de samlede udgifter til konferencen, der varer fem dage, herunder gebyrer, fly og hotel koster regionen 987.000 kr.

Epics konferencegebyr er på cirka 3.745 kroner per deltager, mens udgifter til fly og hotel ligger på omkring 21.000 kroner for hver deltager.

At man har valgt at sende et halvt hundrede ansatte afsted til konferencen er i overkanten, mener Jacob Rosenberg, der er overlæge og medlem Region Hovedstaden for Liberal Alliance.

It-system Sundhedsplatformen er navnet på Region Hovedstaden og Region Sjællands nye patientjournalsystem, som har erstattet omkring 30 ældre systemer. Det er udviklet af den amerikanske virksomhed Epic.

»Det er helt i orden, at vi deltager på konferencen. Men ligefrem at sende næsten 50 ansatte fra Region Hovedstaden og formentlig lige så mange fra Region Sjælland er for voldsomt,« siger han til Politiken.

Jacob Rosenberg bakkes i avisen op af regionskollegaen Marianne Frederiksen fra Enhedslisten, som vil bede administrationen i regionen om at komme med en forklaring.

Angiveligt består delegationen fra Region Hovedstaden af en blandet skare, herunder ansatte, mellemledere og enkelte ledende medarbejdere.

Også en psykiater, som kun har én måned tilbage i det danske sundhedsvæsen, hvorefter pågældende går på pension, skulle være med på turen.

Man kunne ifølge Jacob Rosenberg have nøjes med at sende en håndfuld ansatte afsted, for eksempel dem, som arbejder med Sundhedsplatformen på et teknisk niveau. Og de kunne så dele deres oplevelser med deres kollegaer, når de så kom hjem igen.

Overfor Politiken har hverken regionrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S), eller Region Hovedstadens administrative ledelse nogen kommentarer til kritikken om den store USA-delegation.

Man må derfor formentlig afvente den forklaring, som regionsrådet har udbedt sig af administrationen.