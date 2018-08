Medarbejdere får gave til 200 kroner efter bøvl med Sundhedsplatformen

Hos Region Sjælland har man i sinde at give alle medarbejdere 200 kroner som tak for deres indsats i forbindelse med implementeringen af Sundhedsplatformen.

Det skriver Dagens Medicin.

»Det er en stor proces, medarbejderne har været igennem. Derfor har vi afsat penge i budgettet, som kan bruges til gavn for medarbejderne som anerkendelse for den store indsats, de har ydet,« siger Anders Koefoed (V), der medlem af Region Sjællands politiske styregruppe for Sundhedsplatformen, til mediet.

Ny forbedring af Sundhedsplatformen udskydes tre måneder

I alt er der afsat 3,5 mio. kr. til formålet. Pengene skal gå til at »påskønne alle medarbejderes store indsats og deres omstillings- og forandringsparathed i forbindelse med implementering af store og politisk prioriterede indsatser,« fremgår det af regionens budgetaftale for 2018.

Fra regionens side har man opstillet to muligheder for fordeling af puljen, oplyses det.

Således kan det vælges, at samtlige 18.000 medarbejdere i Region Sjælland får deres andel på hver 200 kr.

Alternativt skal den enkelte afdeling kunne beslutte, hvad pengene skal gå til. Der kan for eksempel være tale om sociale arrangementer eller efteruddannelse af medarbejderne.

Det er op til regionens politiske styregruppe for Sundhedsplatformen at beslutte, hvordan pengene skal fordeles. Det kommer efter planen til at blive afgjort på gruppens næste møde den 10. september.

Regeringspartier melder sig klar til at drøfte handling mod Sundhedsplatformen

Ifølge Dagens Medicin er enkelte medarbejdere dog allerede blevet belønnet for netop deres indsats i forbindelse med implementeringen af det noget udskældte it-system.

Således har den direktør, der har stået i spidsen for implementeringen, tilbage i november modtaget en kontant bonus på 100.000 kr.

Patient i klemme mellem tre sygehuse og deres it-systemer Kerstin Book har som patient oplevet bøvlet, når systemerne ikke taler sammen. Danske Patienter kalder det utrygt og frygter fejl i behandlingen - måske ligefrem dødsfald.

Tidligere på ugen kom det frem, at en ny opdatering af Sundhedsplatformen bliver udskudt tre måneder, så den først er klar i februar næste år.

Det oplyste Region Hovedstaden og Region Sjælland i en pressemeddelelse. Heri fremgik det, »at Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner i løbet af sommerferien besluttede at udskyde opdateringen af landspatientregistret (LPR3) til 2019.«

Siden har sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) udtalt, at regionernes forklaring er »helt faktuelt forkert«.

»Det undrer mig meget, at Region Sjælland og Region Hovedstaden har meldt ud, at opdateringen af Sundhedsplatformen er forsinket, fordi indfasningen af Landspatientregisteret er forsinket. [...] Vi, i staten, er klar til at gå i luften med LPR3 til planlagt tid og har hele tiden været det,« har hun således oplyst til Dagens Medicin.

Ministeren understregede i den forbindelse, at det var Danske Regioner der i starten af sommeren bad om udsættelse af LPR3 med begrundelsen, at det så ville blive lettere at opdatere.