Regeringen vil overvåge lediges elforbrug: »Der er tale om en konstant glidebane«

Hvornår danskerne griber fjernbetjeningen, sætter opvaskeren i gang eller tænder for lyset kan kan snart blive overvåget. Forhåbningen er, at det skal føre til afsløringer.

Afsløringer af de lediges omveje til sociale ydelser og snyd med kontanthjælp. Eksperter advarer om, at det er en glidebane og ulovligt.

Fagbladet 3F har fået fingrene i det seneste udkast fra regeringen om en ny politisk aftale, der skal stramme op på misbrug af kontanthjælp, uddannelsesplan og integrationsydelse.

Udkastet peger bl.a. på at skabe resultater ved at overvåge de lediges el. Det skal føre til mindre snylteri og færre fejl i kommunen, men mere overvågning i fremtiden.

Ifølge aftaleudkastet, skal Udbetaling Danmark dermed have beføjelser til at se og sammenligne oplysninger om danskernes elforbrug fra den såkaldte “Datahub” med oplysninger om danskernes bopæl.

Minister vil overvåge både indsatte og pårørende

Det skal også gælde indenfor fængselsmurene og information om, hvem der modtager offentlige ydelser. Dermed kan kommuner bruge dataovervågningen til at stoppe ydelser mere effektivt.



Det er en krænkelse af privatlivet og starten på en glidebane, lyder det fra Jesper Lund, formand for IT-Politisk Forening.



»Det er enormt indgribende at registrere borgeres el-forbrug, som der er lagt op til her. Man måler forbrug hver time og kan lave en meget præcis profil af en persons adfærd. Der er tale om en konstant glidebane. Flere og flere data bliver indsamlet, og der kommer mere og mere kontrol,« siger han til Fagbladet 3F.

Indhold i det seneste udkast, som Fagbladet 3F er kommet i besiddelse af: Samkørsel af data om elforbrug og bopæl



Større sanktioner for ulovlige rejser til udlandet



Større sanktioner for manglende medborgerskabserklæring



Ingen kompensation i boligstøtte ved snyd



Pligt til at politianmelde borgere



Mere tjek i lufthavne af ulovlige udlandsrejser



Hurtigere ydelsesstop for indsatte i fængsler



Skærpede krav om jobsøgning.

Kilde: Kilde: Fagbladet 3F

Det er ikke bare muligvis en glidebane. Det kan vise sig at være direkte ulovligt.

I 2015 fik Udbetaling Danmark for anden gang flere beføjelser til at indsamle, dele og sammenholde personoplysninger fra danskerne. Det mente Tænketanken Justitia ud fra en analyse muligvis kunne krænke privatlivet. Det samme kan være tilfældet med initiativerne i udkastet. Det kan bl.a. være i strid med EU’s nye persondataforordning (GDPR), der sætter krav til datasikkerhed for at undgå misbrug af private oplysninger.

Vicedirektør i Tænketanken Justitia, Catrine Søndergaard Byrne, peger på, at uklare beskrivelser kan gøre det svært at sætte grænser for Udbetaling Danmarks beføjelser. Overvågning af elforbrug kan på den måde blive til mere.

Ny måling: Hver sjette mistænker en bekendt for socialt bedrageri

»Det skal være nødvendigt og proportionalt. Man må ikke lave en masseovervågning for at identificere enkeltpersoner. Der skal være en begrundet mistanke, før man iværksætter den slags indgribende foranstaltninger. Masseovervågning for at se, om man kan finde mønstre, må man ikke. Her har vi klare udtalelser fra EU-domstolen i forbindelse med logning af teletrafik,« siger hun til Fagbladet 3F.

Hun vurderer, at data ikke skal være den eneste vej og skal bruges med stor omtanke.

Bortset fra Alternativet og Enhedslisten er alle Folketingets partier med i kredsen til at forhandle om et nyt politisk udspil, der skal kontrollere snyd med sociale ydelser.