Lektor: Før eller siden forsvinder kontanterne i Danmark

Selv om der er gode argumenter for at bevare kontanter i det danske samfund en tid endnu, så forsvinder de på et tidspunkt.

Nye elektroniske betalingsløsninger vil med tiden kvæle det omkostningstunge kontantsystem, som vi kender det.

Det mener Jonas Hedman, der er ph.d. og lektor ved CBS og ekspert i digitaliseringen af samfundet.

Han er enig med Jyske Banks administrerende direktør, Anders Dam, der opfordrer regeringen til at anlægge en mere proaktiv linje i forhold til at udfase kontanter på et tidspunkt.

- I Sverige er staten gået forrest og har stukket en retning ud, som har accelereret udviklingen, og som har banet vejen for innovation og investeringer i elektroniske betalingsløsninger. Man burde overveje det samme i Danmark, siger han.

Før vi kan sige farvel til mønter og pengesedler, er der dog en række udfordringer, som skal overvindes.

En lang række af dem må staten påtage sig at løse, mener Jonas Hedman.

Bankdirektørens forslag: Lad Danmark blive kontantløs i 2025

- Selv om alle betalinger kan ordnes via en mobiltelefon i dag, så er der mange, som enten ikke har en mobiltelefon, eller ikke kan bruge den.

- Det gælder mange børn, ældre eller handicappede. Derfor bør der sættes penge af til at udvikle løsninger, som de kan bruge i stedet.

- Og så skal der oprettes et beredskab, som kan træde til, hvis systemerne bryder sammen, siger Hedman.

Han mener desuden, at man kunne tage det første skridt i retning af at droppe kontanterne ved at tage 500- og 1000-kronesedlerne ud af cirkulation.

- Det er reelt de kriminelle, der har mest brug for dem, og der er for mig at se ingen grund til at bruge skattepenge på at understøtte deres forretning, siger han.