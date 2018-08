»De [penge] lugter ikke« var kejser Vespasians forsvar, da han blev kritiseret for i 1. århundrede AD at have indført en afgift for at benytte de offentlige toiletter i Rom. Sådan er det stadigvæk – og så alligevel ikke. I Danmark er anvendelsen af elektroniske betalingsformer blevet så udbredt, at flertallet sjældent er i kontakt med fysiske sedler og mønter. Logisk set burde efterspørgslen efter sedler og mønter være faldet i takt med den øgede anvendelse af elektroniske betalingsformer, men det er ikke tilfældet – snarere tværtimod, og det synes der kun at være én forklaring på – nemlig at behovet for betalingsmidler i den sorte økonomi er tiltaget gennem årene, ligesom interessen for udokumenterbar værdiopbevaring i almindelighed er øget i et forsøg på at undgå beskatning og modregning i sociale ydelser.

I det lys er det stedse vanskeligere at hævde, at kontanter ikke lugter, og det er naturligt at spørge sig selv, om det stadig er i samfundets interesse, at Nationalbanken beflitter sig med og afholder udgifter til at opretholde en stabil forsyning af fysiske sedler og mønter, når disse i stigende grad fortrinsvist bruges i forbindelse med aktiviteter, der indebærer en omgåelse af lovgivningen.

Hvis Folketinget ved lov forbyder brugen af kontanter som betalingsmiddel i Danmark fra 1. januar 2025, vil vi samfundsmæssigt opnå en række fordele og kun ganske få ulemper. Danmark bliver foregangsland på området for elektroniske betalinger, som reelt bare er pengeoverførsler fra én bankkonto til en anden, men som er en effektiv måde at bekæmpe økonomisk kriminel adfærd.

Nedsæt derfor en kommission, som helt præcist kan afdække fordele og ulemper, og lad den komme med en rapport inden udgangen af 2019. Går det, som jeg tror, kan vi bruge perioden fra år 2020-2024 til at planlægge og gennemføre omstillingen overalt i samfundet, således at Danmark er kontantfrit fra 1. januar 2025.

Overordnet set handler det om at mindske de samfundsmæssige omkostninger ved penge, herunder besværliggøre eller forhindre kriminelle og lyssky handlinger ved at øge risikoen for at blive afsløret, hvis der anvendes penge i tilknytning til den slags handlinger. Elektroniske betalinger efterlader sig nemlig altid et kontospor, der efterfølgende kan dokumentere, at der er foregået en transaktion mellem betaler og betalingsmodtager, som parterne kan blive bedt om at gøre rede for.

Jeg kan umiddelbart få øje på 10 forhold, der indebærer samfundsmæssige fordele.

Undersøgelser viser, at kontantbetalinger er mere end dobbelt så dyre at håndtere som elektroniske betalinger. Røveriforsøg på banker, pengetransporter, kiosker, supermarkeder mv. vil ophøre og indebære betydelige besparelser på forsikringer og forebyggende foranstaltninger. Omfanget af narkokriminalitet, berigelseskriminalitet og prostitution vil formentlig falde, idet det gøres mere besværligt at omsætte "varerne" uden at efterlade sig spor. Omfanget af socialt bedrageri vil falde, idet det blive mere besværligt og lettere at opklare forsøg på socialt bedrageri, hvilket vil gavne de offentlige kasser. Der vil blive udført mindre sort arbejde, da anonym afregning kun vil være muligt i f.eks. naturalier. Bedre hvidvaskovervågning. P.t. foretager danske pengeinstitutter årligt over 20-25.000 indberetninger om mistænkelige transaktioner, hvoraf hovedparten involverer kontante transaktioner, idet større kontante transaktioner næsten pr. definition er mistænkelige. Terrorfinansiering vil også blive besværliggjort, hvis nogen skulle forsøge at gøre det med danske kroner. Den lettere bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering vil give store besparelser hos politiet og i pengeinstitutterne, som p.t. bruger enorme ressourcer på at afsløre/indberette mistænkelige transaktioner. Alene i Jyske Bank bruger vi ca. 200 årsværk på overvågning og indberetninger til myndighederne. En overgang til, at man kun kan foretage elektronisk betaling, virker som en moderne pengeombytning, som vil bringe de sidste rester af gemte kontanter for dagens lys senest 1. januar 2025. I den mere kuriøse afdeling vil et kontantløst Danmark nedbringe spredningen af bakterier, da mønter og sedler er fyldt med disse og dermed også afledte sygdomme heraf.

Alt i alt er det min opfattelse, at den samfundsmæssige gevinst/det økonomiske råderum for staten vil blive øget med et pænt stort milliardbeløb, politiet samt pengeinstitutterne vil spare mange ressourcer, og kriminaliteten vil falde markant, hvis Danmark bliver kontantløs. Det fordrer omvendt en lovgivning, der sikrer, at danske kontanter ikke bare erstattes af udenlandsk kontantvaluta.

Der er selvfølgelig også ulemper, og jeg kan umiddelbart se fire ulemper, men som efter min bedste overbevisning er beskedne.

Der skal bruges endnu flere ressourcer på at udvikle mulighederne for at erhverve og bruge elektroniske penge. Elektroniske penge skal fra 1. januar 2025 være så enkle at betale med som muligt, så alle uanset alder og intellekt let kan lære at bruge disse. Men det kan løses. Det bliver umiddelbart umuligt at gennemføre anonyme betalinger, idet alle ind- og udbetalinger vil fremgå af kontoudskrifterne. Turister, der kommer til Danmark, kan kun betale med deres kreditkort. Det kan medføre lidt færre turister i en overgangsperiode, men de fleste lande, som vi modtager turister fra, vil formentlig også være langt henne i processen i 2025. Når betalingssystemerne er nede, kan der i sjældne tilfælde opstå problemer med her og nu at gennemføre elektroniske betalinger. Risikoen kan minimeres, dels ved at borgerne har adgang til flere uafhængige elektroniske betalingsløsninger, og dels gennem løsninger, som tillader at mindre beløb kan betales uanset hvad – sidst nævnte praktiserer vi allerede over for Jyske Banks kunder.

Som nævnt indledningsvist tror jeg, at fordelene økonomisk og i bekæmpelsen af kriminalitet langt overstiger ulemperne, og jeg tror, at et kontantløst Danmark vil blive et foregangsland. Et første skridt ville være at lempe lovgivningen, der forhindrer virksomheder i at nægte at tage mod kontantbetaling.