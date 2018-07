Hospital advarer om blodmangel: »Det er tæt på krise«

Varmen ser ud til at have konsekvenser for bloddonorerne lyst til at give af sig selv. I hvert fald oplever Odense Universitetshospital, at et usædvanligt højt antal donorer ikke aftaler nye tider, og dem, der har tider, aflyser.

Det skriver TV 2/Fyn.

Og det har konsekvenser.

»Vi er i ekstrem mangel på blod i blodbanken. Der er ikke så mange, der kommer og afgiver blod, så det er tæt på krise,« siger bioanalytiker Elizabeth Hanmann til TV 2/Fyn.

Blodmanglen kan ifølge bioanalytikeren ende med at få konsekvenser for kræftpatienter og andre patienter, som kan få brug for blod i forbindelse med en operation.



Derfor opfordrer hun fynboer til at overveje, om ikke det er tid til at give blod.