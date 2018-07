Forsvarsminister: Børn skal uddannes til brandmænd

Står det til forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), så skal staten de kommende år afsætte seks mio. kr. på finansloven til at sørge for, at langt flere børn får muligheden for at gå til "brandmand". Det skriver DR.

I 13 af landets kommuner er det allerede muligt for børnene at komme en tur i beredskabet for at lære om, hvordan det er at arbejde som brandmand, og den mulighed vil ministeren nu har udbredt til hele landet.

Han foreslår derfor, at staten opretter et landsdækkende sekretariat, der har til formål at udbrede projektet Ung i beredskabet, hvor børnene eksempelvis lærer at slukke brande og at yde førstehjælp.

»De forsøg, der har været, har fået meget positive anmeldelser, og vi mener, at arbejdet er så værdifuldt, at vi vil finde seks millioner kroner til at fortsætte arbejdet med unge i beredskabet,« siger Claus Hjort Frederiksen til DR.

Ifølge forsvarsministeren var det særligt et opråb direkte fra de danske beredskaber om en række episoder omkring nytårsaften, der fik ham til at tage sagen op.

Brandmænd over hele landet oplevede sidste nytårsaften i hele 20 tilfælde at blive beskudt med fyrværkeri, da de rykkede ud til opgaver, og det vil Claus Hjort Frederiksen have sat en stopper for.

Han håber, at man ved at uddanne de unge i beredskaberne og dermed give dem en forståelse for det arbejde, brandmændene laver, kan gøre dem til ambassadører, og at de vil påvirke deres venner til at opføre sig ordenligt, når der er udrykning i området.

Dansk Folkeparti er positiv over for forslaget, og partiets beredskabsordfører, Susanne Eilersen (DF), håber, at det også kan være med til at tiltrække flere unge til beredskabets uddannelser efter de er fyldt 18.

Indtil nu har projekterne med unge i beredskabet været støttet af TrygFonden og Velux Fonden, men ifølge formand for Danske Beredskaber, Jarl Vagn Hansen, vil penge fra staten kunne skabe mere ro om projektet og give det er langsigtet perspektiv og dermed bedre mulighed for at udvikle konceptet.

De første projekter med unge i beredskabet begyndte i 2015 og foreløbig har 579 unge under 18 gennemgået et forløb i beredskabet.

Målet er ifølge Danske Beredskaber at udvide projekterne med unge i beredskabet til yderligere ni kommuner i løbet af de næste tre år.